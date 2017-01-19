HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin’in Midyat ilçesinde yargılandığı örgüt propagandası davasından beraat etti.
Demirtaş o davadan beraat etti!
19.01.2017 - 14:41 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin’in Midyat ilçesinde yargılandığı örgüt propagandası davasından beraat etti.
Etiketler : Selahattin Demirtaş,hdp,dava,ceza,
439372 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439372.aspx
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