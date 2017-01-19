Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahvehaneden kıraathaneye kültürel dönüşüm projesi çerçevesinde Yıldırımlılarla buluşan ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ’Misak-ı Milli ve 15 Temmuz’ konulu programı ile ilçe sakinleriyle Esenevler Mahallesi Demirtaş Kıraathanesi’nde bir araya geldi. Yıldırımlıların büyük ilgi gösterdiği konferansta, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi siyasi hayatlarında gizli kalmış yönleri aktaran Ahmet Şimşirgil, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi hakkında da önemli bilgiler verdi.



Yıllardır İslam’a hizmet ettiklerini iddia eden hainlerin planlarının sonunda bir milletin alnına kurşun sıkacak, bir devleti yıkacak hale geldiğini dile getiren Şimşirgil, “Hainler bertaraf etmeseydi 16 Temmuz itibariyle Türkiye’de karanlık günler yaşanmaya başlanacak, insanlara zulme uğrayacaktı. Ancak bu millet tankların önüne geçerek kalleş kalkışmaya geçit vermedi” diye konuştu.



Osmanlı döneminde yaşatılan kıraathane kültürünün Yıldırım’da tekrar hayat bulmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek başta Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in katılacağı bir sonraki kahvehane programı, 24 Ocak Salı günü Piremir Mahallesi’ndeki Çamlık Kıraathanesi’nde gerçekleşecek.