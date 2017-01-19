Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan 14'ü tutuklu 31 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın 3. gününde tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı.



Tutuklu sanıklar, kaçma ihtimallerinin olmadığını, tutuklu olmaları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasına yönelik taleplerini mahkemeye iletti.

İddia makamı, tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi.



Mahkeme heyeti, taleplerin değerlendirilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.