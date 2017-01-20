Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, atamalar terfi, il dışı atamalar ve görülen lüzum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleşti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atamalar gerçekleşti
20.01.2017 - 00:02 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar gerçekleşti. 19 ilçe, 41 şube ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.
Etiketler : istanbul emniyet müdürlüğü,atama,
439510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439510.aspx
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