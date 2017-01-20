Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli olan FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin BYLOCK isimli programı kullanmalarının tespit edilmesinin ardından 11 eski askeri personel yapılan operasyonla gözaltına alındı. FETÖ mensuplarının sorgusunda 2 eski asker FETÖ/PDY hakkında bilgiler vererek önemli itiraflarda bulundu. 11 şüpheli de emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da 11 FETÖ mensubu asker adliyeye sevk edildi
20.01.2017 - 08:48 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 11 FETÖ/PDY üyesi eski asker adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Bursa,FETÖ,
439576 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439576.aspx
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