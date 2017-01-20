Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli olan FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin BYLOCK isimli programı kullanmalarının tespit edilmesinin ardından 11 eski askeri personel yapılan operasyonla gözaltına alındı. FETÖ mensuplarının sorgusunda 2 eski asker FETÖ/PDY hakkında bilgiler vererek önemli itiraflarda bulundu. 11 şüpheli de emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.