Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı terör örgütünün üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin bu sabah yeni bir operasyon başladı.

37 AKADEMİSYENE GÖZALTI KARARI

Örgütün İstanbul Teknik Üniversitesi ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, sabah saatlerinde 37 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama uyguladı.

SAVCI DAHA ÖNCE DE ÜNİVERSİTELERE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Fetullahçı örgütün İstanbul'daki üniversitelerde yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyalarına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde operasyonları gerçekleştirmişti.