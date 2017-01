Türkiye Gazetesi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmalarında ’Bylock’ kullandıkları tespit edilen 29 kişi Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.Aralarında polis, memur, akademisyen, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 29 kişiden 22’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tutuklananların arasında, 4’üncü sınıf emniyet müdürleri H.K., Z.Ü., emniyet amiri M.Ç., komiser yardımcıları M.Y., E.T., polis memurları S.S., D.Ç., M.S., C.S., ile H.D., N.D., S.Y., E.F.T., M.Ş.E., N.G., M.S., M.A., H.T., Ö.Ö., H.Ş., S.Ç., T.A. olduğu öğrenildi.Adliyeye sevk edilen komiser yardımcısı C.Ö., polis memurları E.K., M.B., H.S., A.F.T., otobüs şoförü B.T. ile T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.