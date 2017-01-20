Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu eski Müdürü Osman Tufan, eski komiser R.S., polis memurları C.Y., Y.S., O.Ü. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu eski Müdürü Osman Tufan ile eski komiser R.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis memurları C.Y., Y.S., O.Ü. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.