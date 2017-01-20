Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, askerler tarafından Kazan Vadisi'nde düzenlenen operasyonda yer aldı.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yaz aylarından beridir Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar, zorlu kış şartlarında da devam ediyor. Değişik tarihlerde çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve sığınakların yerle bir edildiği Çukurca kırsalındaki operasyonlar aralıksız sürüyor.

HAKKARİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE OPERASYONA KATILDI

Askerler tarafından Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde başlatılan operasyonlara Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı. Zorlu doğa koşullarında yürütülen operasyonun fotoğrafları ise emniyetin resmi internet sitesinde paylaşıldı.

İşte bölgeden kareler: