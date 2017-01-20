Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "TBMM Genel Kurulunda dün akşam yaşanan gerginlik" konusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, partisinden ihraç edilen ve bugüne kadar Genel Kurul çalışmalarına hiçbir katkısını görmedikleri Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, milletin kürsüsünde bulunan mikrofona kendini sol el bileğinden kelepçelemek suretiyle kürsü işgali gerçekleştirdiğini kaydetti. "Gazi Mecliste milletin kürsüsüne kelepçe vurulması asla kabul edilemez." diyen İnceöz, AK Parti'li kadın milletvekilleri olarak, uzun süren ikna çabalarının ardından kelepçeyi milletin kürsüsünden çıkarmak için oraya gittiklerini belirtti.

"Enç, bu gece de hastanede kalacak"

İlknur İnceöz, yaşananlara ilişkin şunları anlattı:

"Hem Aylin Nazlıaka'ya hem de kürsüye zarar vermemek için önce anahtarla kelepçeyi açmayı denedik. Daha sonra da mikrofonun iki vidasını sökerek, kelepçeyi milletin Meclisinden çıkarttık. Bunun üzerine kürsüye hazırlıklı geldiği belli olan Aylin Nazlıaka, HDP'li kadın milletvekillerini yanına çağırdı. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey daha sonra geldi. CHP'li Meclis İdare Amiri, Şafak Pavey’i yerine çağırdı. İddia edildiği gibi Şafak Pavey'e yönelik herhangi bir müdahale söz konusu olmadığı gibi, bununla ilgili görüntüler de mevcuttur.

Aylin Nazlıaka'nın daveti ile kürsüye yaklaşan bazı HDP’li kadın milletvekilleri, Antalya Milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç'e, saldırmıştır. HDP’li 4 milletvekilinin orantısız bir biçimde saldırısına maruz kalan vekilimiz, bu saldırı karşısında nefsi müdafaa yapmıştır. Saldırı sonrası yere düşen milletvekilimiz can havliyle kalkmış, ardından aldığı darbeler nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmıştır. Gökçen Özdoğan Enç ile Şafak Pavey, bu gelişmeler sırasında asla yan yana gelmemiştir. Arbede sırasında yere düşen Şafak Pavey’e yönelik herhangi bir darp da söz konusu olmamıştır. Dün geceyi hastanede geçiren milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç'e boynunda ve kolunda zedelenme olduğu ve karaciğerinde sıvı toplandığı yönünde teşhis konulmuş olup, kendisine 10 gün rapor verilmiştir. Gökçen Enç bu gece de hastanede kalacaktır."

Bu yaşananların istenen bir durum olmadığını vurgulayan İnceöz, "Ancak kürsü işgali, kürsünün kelepçelenmesi asla kabul edilemez. Bizler milletvekili olarak, seçimlerde aldığımız binlerce oya ve seçmenimize karşı sorumluyuz." dedi.