Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depresyon ve kendini kötü hissetme durumunun, hava şartları ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, bunun en önemli sebepleri arasında güneş ışığından uzak kalmak olduğunu söyledi. Uzun süren kapalı havaların insanlarda birtakım huzursuzluk, hüzün, karamsarlık ve gerginlik gibi durumlara sebep olabildiğini kaydeden Özel Esentepe Hastanesi Psikiyatri Uzm. Dr. Gökhan Deniz, bu tip belirtilerin uzun sürmesi durumunda tedavi ihtiyaç duyulduğunu belirterek, sabah güneşini bir süre hissetmenin de faydalı sonuçlar ortaya çıkarabildiğine dikkat çekti. Mevsim geçiş dönemlerinde, insan vücudunda da bazı değişikliklerin yaşandığını ifade eden Deniz, insanların psikolojik durumlarının çevresel faktörlerden etkilenebileceğini ve bunun da birey üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceğini söyledi.



Deniz, "Depresyona yakalanma riski kadınlarda, erkeklere oranla iki kat daha fazladır. Depresyonun en belirgin özelliği, hayattan keyif almama duygusudur. Bu tip durumlarda yapılması gereken en önemli şey, kişinin kendi kendine bu durumun geçici olduğunu hatırlatması ve olumlu şeyler düşünmeye yönelmesidir. Kış aylarının getirdiği kapalı ortamlarda daha çok kalma, uykuya daha fazla eğilim, motivasyon ve isteksizlik gibi durumlar da iş performansını ve depresif yönelimi doğrudan etkileyen faktörler. Kısa yürüyüşlerin ve egzersizlerin faydalı olacağı bu süreçte, kafeinden ve fazla karbonhidrat takviyesinden uzak durulması da iyi olacaktır. Kısa ya da uzun vadeli yapılan egzersizler, bünyedeki mutluluk hormonunu tetiklediği ve artırdığı için depresif düşünceleri ortadan kaldırma konusunda etkili bir yöntemdir” şeklinde konuştu.

