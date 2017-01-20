Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran kış şartları nedeniyle Iğdır'da uçak seferleri iptal edildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünden beri devam eden yoğun sis nedeniyle, Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan tüm iç hat seferlerinde aksama yaşandı.Yoğun sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Iğdır arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.