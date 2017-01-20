Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 150’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı. Yaralanan 9 asker, saldırı bölgesinden zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. İki asker helikopter ile Gaziantep’e, 7 asker ise ambulanslara alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.