Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 150’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı. Yaralanan 9 asker, saldırı bölgesinden zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. İki asker helikopter ile Gaziantep’e, 7 asker ise ambulanslara alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
El-Bab'da yaralanan 7 asker Kilis'e getirildi
20.01.2017 - 19:12 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 19:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
El-Bab’da terör örgütü DEAŞ tarafından Türk askerlerine yapılan saldırıda yaralanan 7 asker Kilis’e getirildi.
Etiketler : el-bab,yaralalan askerler,kilis,
439738 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439738.aspx
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