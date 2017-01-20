Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyade Uzman Çavuş Saim Topal-Erzincan, Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır-Zonguldak, Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk-Giresun,

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Taşkın -Samsun ve Piyade Uzman Çavuş Mete Can-Hatay

El-Bab şehidinin Zonguldak’taki baba ocağına ateş düştü

El-Bab’da terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın Zonguldak’taki baba ocağına ateş düştü.

El-Bab’da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın Devrek’in Pınarönü köyündeki baba ocağına ateş düştü. Devrek Kaymakamı Yakup Güney ve askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. İki kız kardeşi bulunan şehidin annesi Hatime ve babası Hüseyin Bakır, acı haberle yıkıldı.

15 gün önce ziyarete gelmiş

El-Bab bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş’un en son 15 gün önce memleketi Devrek’e gelerek ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Kredi çekerek yeni aldığı aracını da iki gün gezdikten sonra evinin önündeki garajına park eden Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın, yeniden görev yerine gittiği belirtildi. Şehidin dün ailesiyle telefonda görüştüğü, babasına, "İyiyim ama silah seslerini duyuyor musun baba?" dediği öğrenildi.

Şehidin evinin önündeki Türk bayrağı da jandarma ekipleri tarafından yenisi ile değiştirildi. Bekar olan şehidin kız kardeşleri Nafize Küçükkaya ve Habibe Bakır acı haberi alınca fenalık geçirdi. Askerlik öncesi boyacılık mesleği yapan Bahattin Bakır'ın maddi imkansızlıklar nedeniyle uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın 11 Aralık 2016 günü İstanbul’da 44 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası sosyal medya hesabından, “Patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize rabbim rahmet eylesin inşallah eylesin. İnşallah” paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Hatay’a şehit ateşi düştü

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Bir süre önce Tunceli’den geçici görevle TSK ve ÖSO tarafından DEAŞ terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda görev alan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın şehit haberi Altınçağ Mahallesi’nde baba Mehmet ve Anne Meryem Can’a Kaymakam ve askeri yetkililerce verildi.

Şehit haberinin verilmesinden sonra Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın 2 ay önce memleketinde yaptığı düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi.

Şehit sosyal paylaşım sitesinden “Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz” paylaşımında bulunmuştu.