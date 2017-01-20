Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu basın toplantısı düzenledi.

"Muhataplarımızın bizi hem FETÖ hem YPG konusunda çok iyi anladığını gördük" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerlerini şöyle sürdürdü:

"YPG amblemini taşıyan ABD askerlerinin olması ülkemizde ABD karşıtlığının artmasına neden oldu. YPG'nin PKK'dan farklı olmadığını belirttik."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG ile ABD'nin işbirliğini kastederek, "ABD'de önceki yönetim bir terör örgütüyle işbirliği yapınca sonrasında onların baskısına maruz kaldılar" şeklinde konuştu.

ABD'nin Suriye'deki operasyonlarda verdiği hava desteğine de değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu ana kadar ABD'nin Suriye de verdiği hava desteği çok ciddi değil. DAEŞ'e yönelik bir operasyonda şu ana kadar sınırlama yaptı" dedi.