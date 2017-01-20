Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından bugün yapılan son açıklamada El Bab'ta 5 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in de yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Gamze Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımda şehit asker Selim Topal için; "Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle..." diye yazdı.



GAMZE ÖZÇELİK'İN ŞEHİT SELİM TOPAL İÇİN YAZDIĞI O SÖZLER...



"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle.. Şehit olan, gazi olan arkadaşların iin ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklara dertleniyordun. Yazıyorum şimdi iyimisin diyorum cevap alamıyorum. İyimisin lütfen yazsana.. Dostum oldun, gönüldaşım oldun sen benim. Hayri'de seninlemiydi söylesen ya? Hep düşünürdüm sen şehit olsan ne yaparım diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'umut olmak için oralardayız' diyordun hep.. Sizde ki nasıl bir vefa.. İki günde iki gönüldaşımı kaybettim. Neden böyle oluyor söylesen ya.... Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlarda gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya.. Allah'ın ailesine sabır ver... Allah'ım... Ah..."



GAMZE ÖZÇELİK'İN PAYLAŞIMI:





AYLAR ÖNCE YAN YANAYDILAR



13 Kasım 2016 tarihinde Cerablus yakınlarına askerlere destek için Karkamış'a giden Gamze Özçelik arkadaşı Şehit Selim Topal ile çektirdiği bu fotoğrafı paylaşmıştı. Ve sosyal medya hesabından tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı;



Gamze Özçelik Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: "İki gün önce Cerablus Karkamış sınırındaki Fırat kalkanı operasyonunun yürütüldüğü harekat merkezine çok yakın bir bölgede tanıştık resimdeki rütbeli askerlerimizle. Efendiliklerine, vatan ve insan sevdalarına , cesaretlerine hayran kaldık. Bugün ise bir kez daha Hakkari, Mardin ve Van'dan gelen şehit haberlerini duyunca inanılmaz bir üzüntü yaşadım. Hele hele birileri masa başında oyunlar hazırlar, birileri günlerini boş ve şımarıkca geçirirken, sınırdaki görevdeki helal süt emmiş evlatların sırf orda umut olmak, rıza kazanmak için hayatını kaybetmesi, anaların babaların yüreğine ateş düşmesi büyük bir acı sapladı kalbime. Rabbim tüm hakk ugruna kaybettiklerimizin şehitliğini kabul etsin, ailelerine sabır versin , mekanlarını peygamber efendimiz (s.a.v) 'e komşu eylesin." dedi.





BAŞBAKAN YILDIRIM'LA AYNI SOFRAYI PAYLAŞMIŞTI



Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, El Bab'taki terör saldırında şehit düştü.



Başbakan Binali Yıldırım'ın yılbaşı akşamı bir araya geldiği ve babasıyla telefonla görüştüğü Erzincanlı hemşehrisi Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu.



DEAŞ'ın terör saldırısında şehit düşen Topal, yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olarak biliniyor.







Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmişti.



Yıldırım, masasında bulunan ve yemek yiyerek sohbet ettiği askerlerden Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı.



Başbakan Yıldırım, burada, bugün El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal'ın babası Salih Topal ile telefonda kısa bir görüşme yapmıştı.



Şehit Topal'ın 7 çocuklu ailenin 2 erkek çocuğundan biri olduğu ve ailenin 2 yıl önce Erzincan Otlukbeli ilçesinden İstanbul'a göç ettikleri öğrenildi.