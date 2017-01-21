Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlı düzenlenen saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul il binasına da lav silahıyla saldırı yapıldı.

Ateşlenen silahın mühimmatı, binaya isabet etti. Binanın camından giren, bir ofisin cam duvarını deldikten sonra duvara saplanan mühimmat şans eseri patlamadı.

Mühimmatın, duvarda asılı duran İstiklal Marşı panosuna denk geldiği görüldü.

Duvarda saplı kalan roketin etkisiz hale getirilmesi için, bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi.

Öte yandan saldırının il binasının arka tarafındaki bir binanın bahçesinden ateşlendiği belirtildi.

Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.



