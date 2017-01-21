Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Koca DAVOS

1990’lı yıllardan günümüze kadar Davos’ta ve dünyanın farklı coğrafyalarında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantılarını takip eden, bir çoğuna da konuşmacı olarak katılan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Türkiye’nin Davos gibi organizasyonlarda daha geniş katılımla yer alması gerektiğini söyledi.

TGRT Haber’e gündemi değerlendiren Ören, Türkiye’nin Davos sürecine anayasa görüşmeleri sebebiyle yeterince katılım sağlayamadığını vurguladı. Terör ve göçmen krizinin ele alındığı iki foruma katıldığını ifade eden Ören, bu toplantılarda Türkiye’nin hiç konuşulmadığını belirterek şunları söyledi: “Terörle ilgili çok önemli bir panele katıldım. Nijerya konuşuldu, Avrupa konuşuldu, Suriye konuşuldu, DEAŞ konuşuldu, hepsi konuşuldu. Ama Türkiye’nin hem sınırlarında hem de büyük şehirlerinde yaşadığı terörle ilgili tek bir kelime geçmedi. Sabırla sonuna kadar bekledim. Sonunda soru sordum. ‘Türkiye’de bu kadar olay oluyor. Hiçbirinizin gündeminde değil veya konuşmuyorsunuz?’ ‘Doğru söylüyorsunuz’ dediler, ‘Türkiye’de de bir şeyler oluyor.’ Bu çok yanlış bir şey. Forum adına da büyük bir eksiklik.”

HEM TARAFLI HEM UZAKLAR

Türkiye’nin yaşadığı son süreçte yalnız olduğuna değinen Ahmet Mücahid Ören, Davos’ta şahit olduğu iki katılımcı arasındaki diyalogu şu şekilde aktardı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var. Biz bunu son bir senedir her gün konuşuyoruz. İçinde yaşadığımız bu sorunlu günlerde biz ne yazık ki yalnızız. Bu muhakkak. Forumun olduğu salonda birçok oturum alanları var. Bir tanesinde otururken biraz uzağımdaki iki kişinin konuşmasını dinledim. Biri diğerine diyor ki, ‘İstanbul’da terör hadiseleri çok ama hükümet ne kadar polis varsa aşağı yukarı hepsini ya kovdu, ya uzaklaştırdı, bir kısmını içeri attı. Dolayısıyla teröre müdahale edebilecek, önleyecek polis kalmadı.’ Bu ne kadar yanlış, cahilce bir yaklaşım. İşin daha garip olanı, bunu iki lise öğrencisi konuşsa eh ne biliyorlar dersiniz. Ama Dünya Ekonomik Forumu’na katıldıysa bu iki kişi, eminim bir şekilde ya zengindir, ya başarılıdır, ya bir kariyer sahibidir. Bu kadar konulardan uzaklar veya taraflı bakıyorlar. Yine tekrar söylüyorum. Biz kendi dertlerimizle yalnızız. Bu yalnızlık bir eksiklik anlamına gelmez. Hepsinin üstesinden geliyoruz, çözüyoruz. Biz önce Rabbimize, sonra milletimize güvendik ve devam edeceğiz, sonuçlarını alacağız. Bütün dünya da bunu görecek.”

Türkiye’nin yalnızlığının Davos gibi ortamlarda fark edildiğini söyleyen Ahmet Mücahid Ören, Davos’ta çok anlamsız sorulara muhatap olduklarını kaydetti. Ören, “Örneğin İhlas Haber Ajansı yıllardır Dünya Ekonomik Forumu’nda Davos’ta çok faal, aktif çalışır. Buraya katılan gazeteci arkadaşlarımıza, ‘Aaa siz nasıl gelebildiniz? Çıkmanıza izin mi verdiler? Tutuklanmadınız mı?’ gibi soruları yabancı meslektaşları sordular. Bu kadar konulara taraflı veya uzak bakıyorlar” şeklinde konuştu. Ören, bu duruma aslında şaşırmamak gerektiğini, Türkiye’de olan terör hadiseleri ile Avrupa’da olan terör hadiselerine hem yabancı basının hem yabancı devletlerin yaklaşımlarında bunun en iyi şekilde görüldüğünü kaydetti.

AKLA İHTİYACIMIZ YOK

Türkiye’nin içinde bulunduğu anayasa değişikliği ile ilgili birçok soruya ve yoruma muhatap olduğunu da hatırlatan Ören, “Akıl vermeye çalışanları duydum ve dinledim. Türkiye kendisiyle ilgili kararları kendi yetkili organlarında verir. Sonucunda da Türk halkı verir. Bizim dışarıdan birilerinin aklına ve yorumlarına da ihtiyacımız yok” diye konuştu. Türkiye ile ilgili olarak özellikle anayasa değişikliği süreci olsun, Türkiye’nin yaşadığı terörle ilgili süreç olsun, yurtdışındaki düşmanca tavırların bilindiğini hatırlatan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, yurt içinde bu mücadelede bir kısım tarafların ‘Bir bekleyelim görelim bakalım ne olur, nereye gider bu işin sonucu’ dediğini bunun da farkında olduklarını söyledi. “Bugün benim için ‘Bekleyip görelim bakalım, nereye gider bu işin sonucu’ diyenle, yurt dışındaki kötü niyetli yaklaşanlar arasında hiçbir fark yok” diyen Ahmet Mücahid Ören, bugün Türkiye’nin bir adım dahi beklemeye, duraklamaya vakti ve fırsatı olmadığını dile getirdi. Türkiye’nin bütün problemlerini çözdüğünü, ifade eden Ören, “2005’lerde 2006’larda 2007’lerde olduğu gibi Davos’a tekrar geldiğimizde alkışlanarak karşılanacağız. ‘Bu sorunları da aştınız, daha iyi noktadasınız’ diye söyleyecekler. Çok uzak değil bu günler. 2017 çok farklı bir sene olacak inşallah. 2018 Davos’unda daha farklı daha fazla bir katılımla daha iyi bir Dünya Ekonomik Forumu olacağını düşünüyorum” dedi.