Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Tavrımız nettir ve açıktır. Artık Türkiye için terörle mücadelede bekleme dönemi değil Türkiye için terörle mücadelede taarruz dönemidir” dedi.

Sözleşmeli astsubay öğrencilerin and içme töreninde konuşan Bakan Soylu, Türkiye’nin terör tehdidi karşısında yapması gereken iki şey olduğunu belirterek, bunlardan birinin tehdidi doğru tanımlamak, ikincisinin ise terörle mücadele ilkelerini doğru belirlemek olduğunu söyledi. Türkiye’de son 3 ayda 5 bin 826 operasyon yapıldığına, 2016’da tespit edilen 805 sığınak ve barınağın yok edildiğine dikkati çeken Soylu “2016’da 342 önemli olay engellendi, bunların 247’si patlayıcı, 23’ünün ise canlı bomba eylemiydi. En önemli kazanım ise örgüte katılımın tarihinin en düşük seviyesine çekilmiş olmasıdır. Son 2 ayda örgüte katılan kişi sayısı sadece 5’tir. Birileri terör örgütüne silah gönderebilir, fikrî ve siyasi destek sağlayabilir ama en kritik destek insan desteğidir” dedi.