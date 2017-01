Türkiye Gazetesi

Yakalananlardan Gülsüm Kaya’nın Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Erzincan 2. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenilirken, Kaya’nın PKK’nın Karadeniz yapılanmasına yönelik örgüte ‘silahlı üye kazandırma’ çalışmaları için bölgeye geldiği ve bölgede iyice köşeye sıkışan PKK’lı grubun iletişimini yeniden sağlamak ve kırsalda bulunan gruplar ile yeniden buluşma sağlamak için görevlendirildiği belirlendi.

Bölücü örgütün bu planları ise bölgede yeni değil. Türkiye’nin kanayan bir yarası haline gelen ve her geçen gün çirkin yüzünü bir kez daha gösteren PKK terör örgütü 1980 yıllarından buyana kendisine Karadeniz’de de yer edinmeye çalışıyor. Peki, PKK Neden Karadeniz’de olmak istiyor? Kendisine ‘Kürt Halkının askeri, koruyucusu’ gibi sıfatlar takan terör örgütünün Karadeniz’de ne işi var? İşte bu sorulara PKK’nın Doğu Karadeniz’de yaptığı eylemler ile cevaplar.

“Bölgedeki en büyük destekçisi sol örgütler oldu”

Güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre, PKK’nın Doğu Karadeniz’e sızması ve bölgedeki terörist faaliyetleri Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan olayların gölgesinde kalmıştı. PKK’nın Doğu Karadeniz bölgesine yönelik eylemleri stratejik öneme sahip olmuş, PKK terör örgütünün stratejisi kapsamında Doğu Karadeniz faaliyetlerinde Tunceli ise önemli bir rol oynamıştı. Bölgede 1980 öncesi sol örgütlerin tabanından ve 1990’lardaki DHKP/C ile TİKKO gibi yasa dışı sol örgütlerin işbirliğinden yararlanıldığını açıkça biliniyor.

“PKK, ben her yerde varım mesajı vermek istedi”

PKK, Doğu ve Güneydoğu’daki güvenlik güçlerinin moralini bozmak için Karadeniz’e sızmaya çalıştı. Ben her yerde varım mesajı vermeye çalışan terör örgütü bu bağlamda 1995 yılında Irak’ın Haftanin bölgesinde gerçekleştirdiği 5. Kongre’de aldığı karar gereği, 1997’den itibaren Karadeniz’de eylemlerini başlattı. İlk olarak Doğu Karadeniz’e yaklaşık 150 PKK’lı ile giren örgüt burada gruplara bölünerek eylem yapma çalışmalarına girdi.

“Karadeniz’de ve güvenlik güçlerinde huzursuzluk yapmak istediler”

PKK Doğu Karadeniz’de eylemlerini arttırırken, bütün amacı savaş alanını genişletmekti. Eylem sahası genişledikçe halk üzerindeki etkisini de arttırıp hükümete siyasi baskısı yaptırmak olan örgüt, bu nedenle PKK savaş alanını “Sarı Kuşak” adıyla Türkiye’nin tam ortasında çizdiği bir çizgiyle belirlemişti. Belirlediği çizgi ise kuzeyde Ordu Fatsa’dan başlayarak Güneyde Hatay İskenderun’da bitmekteydi. Amaçları ise Karadeniz kıyısındaki insanları ve devlet güçlerini huzursuz etmekti.

“İlk Eylem Giresun’da 3 şehit”

10 Eylül 1997 Suşehri’nde yol kesen bir grup PKK’lı, otobüsteki yolculara yönelik propaganda konuşması yaptıktan sonra para toplamış ve daha sonra otobüsün gitmesine izin verdi. Bu olaydan bir ay sonra 11 Ekim 1997’de Giresun’a bağlı Şebinkarahisar ilçesi ve Alucra ilçesi arasındaki yolda üç ayrı noktaya pusu kuran örgüt, yol kesmiş ve durdurmak istedikleri bir minibüs durmayınca uzun namlulu silahlarla ateş açmış, açılan ateşte bir vatandaş şehit olmuştu. Açılan ateş sonrası duran minibüs içinde bulunan bir PTT görevlisini de kurşuna dizerek şehit etmişlerdi. Olayın yaşandığı yolun karşı yönünden geçen bir motosikletliyi de kaçmak isterken yine uzun namlulu silahlarla ateş ederek şehit etmişlerdi. Olayda dokuz vatandaşta açılan ateşle değişik yerlerinden yaralanmıştı.

PKK’nın bölgedeki ilk hareketleri şöyle oluştu;

Giresun'da Haziran 1997’den bu yana bölgede faaliyet gösteren PKK, Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri kırsalıyla Alucra ilçe merkezindeki eylemleriyle kendini gösterdi. PKK’lılar Giresun’a geçiş için Gümüşhane’nin Şiran ilçesi kırsalını kullandığı ortaya çıktı. PKK’nın yönettiği bilinen Türkiye Devrim Partisi (TDP) ise Doğankent ilçesinde örgütlenme sağlamıştı. Ordu, Sivas kırsalında üslenen PKK, 1996 yazında Sivas’la sınırı olan Ordu’ya bağlı Mesudiye ilçesi kırsalına sızma sağladı. Gümüşhane Tunceli, Sivas ve Erzincan’da faaliyet gösteren PKK ile TİKKO, Erzincan üzerinden Ordu ve Giresun kırsalına geçerek Karadeniz bölgesine ulaşabilmek için Kelkit ve Şiran kırsalını tampon bölge olarak kullanmaya başladı.

Karadeniz’de PKK Eylemleri 2003-2010”

“2003-2010 yılları arasında PKK’lı teröristler Suriye kökenli Fehman Hüseyin’in talimatıyla, Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızarak, “Tunceli, Erzurum-Kemah” ve “Tunceli-Erzincan-İliç” yönünü takip ederek Karadeniz’de Tokat, Giresun, Ordu, Trabzon, bu illerde ise Maçka, Şebinkarahisar-Torul ilçeleri konuşlanma yerleri olarak seçti.

Genelkurmay Başkanlığı o yıllarda hazırladığı bir raporda yer alan ifadelere göre, iki PKK’lı grup Tokat ve Sivas üzerinden Giresun ve Gümüşhane’ye sızmış oldukları görüldü. Bu terörist gruplar her iki ilin kırsal kesimlerinde yer alarak kent merkezlerindeki işbirlikçileriyle faaliyetlerde bulundu.

O dönemde PKK, Gümüşhane otobüs terminalindeki polis noktasına saldırı düzenlemiş ancak bu şehir merkezindeki hayatı çok etkilememişti. Olaydan sadece bir hafta sonra Gümüşhane Valisi'nin de katılımı ile bir festival düzenleniyor ve festival tüm heyecanıyla devam ettiği saatlerde Torul ilçesindeki Askerlik Şubesi'ne, PKK tarafından saldırı düzenleniyor. Düzenlene saldırıda ise 1 asker şehit oluyordu.

Bunun yanı sıra PKK meşru savunma alanı ilan ettikleri yakın yerlerde operasyon yapan, devriye gezen hatta intikal eden güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi. 2005 yılından itibaren PKK, Suriye uyruklu PKK’lıların Maçka’daki alışveriş merkezini bombalama planında olduğu gibi Doğu Karadeniz faaliyetlerini tırmandırmaya başladı.

“PKK Karadeniz’i Suriye uyruklu Bahoz Erdal’a verdi”

Terör örgütü Türkiye’nin genelinde güçlü ve örgütlü oldukları mesajını vermek amacıyla Karadeniz Bölgesi’nde sorumluluğu Bahoz Erdal’a vermiş ve Erzurum ile Hakkari sorumluları da Karadeniz’e kaydırılmıştı. Suriye uyruklu ve örgütün silahlı kanat sorumlusu olan Bahoz Erdal, Karadeniz’deki teröristlerin başına örgütün Erzurum sorumlusu İrfan Amed ve Hakkari sorumlusu Azad Siser’i getirmişti. Gümüşhane ve Giresun’a sızıldığı ve Karadeniz’deki PKK yapılanmasına dair bilgiler 2006 yılında örgütün yayın organları tarafından açıklanmıştı.

PKK Doğu Karadeniz’de ilk etkili terör eylemini Gümüşhane’nin Şiran İlçesi’nde gerçekleştirmişti. Dört askeri şehit eden, sekiz askeri de yaralayan teröristler DHKP-C dışında bölge kırsalında TİKKO ve MLKP militanları da lojistik destek sağladığı ortaya çıkmıştı.

PKK’nın Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği Samsun-Ladik’te 18 Nisan 2010’da Terör Örgütü Elebaşı Murat Karayılan’nın talimatı ile 2 PKK’lı teröristin TİKKO ile işbirliği yaparak iki polisin şehit edilmesi ve yine aynı yöntemle Giresun’un Dereli ilçesinde 26 Nisan 2010’da yine bir uzman çavuşun şehit edilmesi ve iki erin yaralanması gibi eylemler de PKK’nın terör eylemleri dikkat çekti.

“PKK’nın Karadeniz’de son iki yılı”

PKK Terör Örgütü 2015 ve 2016 yıllarında yeniden kendisini Karadeniz’de göstermiş ve eylem yapma çalışmaları yapmıştı.

2015 yılında PKK/KCK terör örgütü Karadeniz Bölgesi'nde toplam 19 kişiden oluşan 3 terörist grup gönderdi. PKK terör örgütü bölgedeki ilk saldırısını 2 Ağustos tarihinde Giresun-Gümüşhane sınırında gerçekleştirdi. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine Üçtaş köyü yakınlarında bölgede devriye gezen güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Gece karanlığından yararlanarak kaçan teröristler yakalanamadı. 27 Eylül 2015’te ise Giresun'un Güce ilçesinde Güce Jandarma Karakolu'na taciz atışı yaptılar. Başarısız olan eylem sonucu hain terör örgütü namlusunu bir okulun bahçesinde düğün yapan vatandaşlara doğrulttu ve ateş etiği düşünde 4 vatandaş yaralandı.

Olaydan bir hafta sonra ise PKK’lılar Giresun-Tirebolu ilçesi Aslancık köyü yakınlarında saldırı düzenledi.

Saldırıda bir uzman çavuş ayağında yaralandı.

2016 yılında da bölgede eylemlerine devam eden örgüt 2 Mayıs 2016 tarihinde Giresun'un Doğankent ilçesi Kavraz Deresi üzerinde bulunan Yaşmaklı Barajı'na bomba düzeneği yerleştirdi. İşçiler tarafından düzeneğin fark edilmesi üzerine teröristler işçileri hedef aldı ve açılan ateş sonucu Adil Bülbül adlı teknisyen şehit oldu.

6 Mayıs tarihinde ise Giresun Çaldağ Jandarma Karakolu’na teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda karakol komutanı Astsubay Başçavuş Zafer Çalışkan, ağır yaralandı. Karakol Komutanı Çalışkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK tarafından gerçekleşen saldırıda 3 polis memurunun şehit oldu 4’ü polis biri sivil 5 kişide yaralandı. Ordu’da ise Mesudiye İlçesi’ne bağlı Topçam Jandarma Karakolu mevkiinde ihbar üzerine operasyon başlatan askerlere ormandan alandan PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.”

“2015 ve 2016 yılında 7 terörist etkisiz hale getirildi, 4 terörist yakalandı”

PKK’ya karşı verilen mücadele sonucunda ise Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı açılan ilk ateşte bir terörist ölü olarak ele geçirildi. Yine 2016 yılında Sivas’ın Koyluhisar köyü ile Ordu’nun Mesudiye ilçesi sınırında pusuya yatan asker 6 kişilik terörist grubunu etkisiz hale getirdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen PKK soruşturması kapsamında İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla bir sığınak ele geçirildi. Sürdürülen operasyon sonrası Espiye ilçesine Bağlı Ericek köyünde 3’ü erkek biri kadın 4 PKK’lı yakalanarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.