Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyadan terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

SAHTE HESAPLAR ÜZERİNDEN YAPTILAR AMA POLİS YAKALADI

Sosyal medyada sahte ve gizli hesaplar üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan 33 kişi polisin özel çalışması sonra gerçek isimleri ve adresleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütünü öven Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını alenen aşağılayan, halkı ayaklanmaya teşvik eden, Cumhurbaşkanına hakaret eden içerikleri paylaşan bu şahısların yapılan sorguları neticesi adliye ye sevk edildi.



27 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözlatına alınan 33 kişiden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişinin ise sorgusu halen devam ediyor.