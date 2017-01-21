Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadelede güvenlik eksenli politikalar yanında, bir taraftan sosyal ve ekonomik politikaların da rol aldığını aktaran Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde konvansiyonel araçlara ağırlık verdiğini söyledi. Soylu, "Ancak bununla aynı oranda sosyal politikalar, olay yerleriyle ilgili yapılan düzenlemeler de elbette ki ihmal edilmemektedir." dedi.

Bugün Diyarbakır Sur bölgesindeki yeniden yapılanma hamlesinin böyle bir yaklaşımın ürünü olarak geliştiğini kaydeden Soylu, devletin terörle mücadelede bütüncül bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

3 AYDA 5 BİN 826 OPERASYON

Türkiye'de son 3 ayda 5 bin 826 operasyon yapıldığına, 2016'da tespit edilen 805 sığınak ve barınağın yok edildiğine dikkati çeken Soylu, "Sınır hattımıza 911 kilometresi Suriye ile olmak üzere toplam bin 162 kilometrelik güvenlikli yol yapıyoruz. Güvenlik personelimizi takviye için 10 bin polis alımı yapılmış, 10 bin özel harekat, 13 bin 150 jandarma, 790 sahil güvenlik ve 733 bekçi alımlarımız da şu anda, şu saat itibarıyla devam etmektedir. Ayrıca korucularımızın statülerini değiştirerek, özlük haklarına yönelik iyileştirmeleri de gerçekleştirerek, bu konuda da önemli bir adım attığımızı huzurunuzda söylemek istiyorum." bilgisini verdi.

342 SALDIRI ÖNLENDİ

İçişleri Bakanı Soylu, şehir ve yol güvenliği noktasında tedbirleri artırdıklarına, teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarına işaret ederek, bütün bu çalışmalar neticesinde 2016'da 342 önemli olayın engellendiğini, bunların 247'si patlayıcı, 23'ünün ise canlı bomba eylemi olduğu bilgisini verdi.

“SON 2 AYDA ÖRGÜTE KATILAN KİŞİ SAYISI SADECE 5"

En önemli kazanımın örgüte katılım durumunun, tarihinin en düşük seviyesine çekilmiş olması olduğunu belirten Soylu, son 2 ayda örgüte katılan kişi sayısının sadece 5 olduğuna dikkati çekti. Soylu, "Yani bir elin parmakları sayısı kadardır. Birileri terör örgütüne para gönderebilir, birileri terör örgütüne silah gönderebilir, fikri ve siyasi destek sağlayabilir ama en kritik destek insan desteğidir. Hiçbir örgütün insan desteği olmadan ayakta kalabilmesi elbette ki mümkün değildir." dedi.

Bu yüzden de terör örgütünün sadece insanları, askeri, polisi hedef almadığını, 22 milyon lira yatırımla yapılmış endüstri meslek lisesine de saldırdığını ifade eden Soylu, "Kütüphanelere de saldırıyor, insanlara istihdam oluşturmayacak yatırımların şantiyelerine de saldırıyor, iş makinelerini de ateşe veriyor, yaptığımız hava limanlarını işlemez hale getirebilmek için acımasız saldırılar ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.