Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Polislerin silahla karşılık verdiği saldırgan, kayıplara karşıtı. Saldırganın olay yerinden kaçma anı, çevkedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde dükkandaki vatandaşlar saldırı üzerine kapıya doğru yöneliyor. Bir süre sonra kapının önünden bir kişinin sokağın yukarısına doğru koştuğu görülüyor