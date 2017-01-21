Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser yardımcısı ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan U.A., A.A., S.A., Ç.D., Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K, Ö.H., H.K., H.A.,'nın emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
21.01.2017 - 16:26 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 14 emniyet personeli gözaltına alındı.
Etiketler : Kırıkkale,
440024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440024.aspx
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