Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser yardımcısı ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan U.A., A.A., S.A., Ç.D., Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K, Ö.H., H.K., H.A.,'nın emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.