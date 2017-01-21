Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağı bölgesine gitti. Çok sayıda askerle yapılan kapsamlı operasyonda helikopterler de havadan destek veriyor.