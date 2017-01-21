Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağı bölgesine gitti. Çok sayıda askerle yapılan kapsamlı operasyonda helikopterler de havadan destek veriyor.
Tendürek Dağı’na havadan ve karadan operasyon
21.01.2017 - 16:48 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı’na havadan ve karadan operasyon başlatıldı.
Etiketler : Tendürek Dağı,
440034 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440034.aspx
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