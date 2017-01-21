Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, şehidin tabutunu omuzladı.Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Selim Topal için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, törenin yapılacağı alana gelen vatandaşlar tek tek arandı.

Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve şehidin babası Salih Topal yan yana saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, tekbirler eşliğinde şehidin tabutunu omuzlayarak top aracına götürdü.Şehit Selim Topal'ın cenazesi defnedilmek üzere Samandıra Mezarlığı'na götürüldü.