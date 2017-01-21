Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz hain darbe girişimine Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan (ÖKK) katılan ve cuntacıların başarısız olmasının ardından izlerini kaybettiren 4 bordo bereli Beypazarı'nda FETÖ'cülerin hücre evine yapılan operasyonla yakalandı. Polis, Beypazarı 'eyalet imamı' olan Zeki K.'ya operasyon düzenledi.

FETÖ'nün sözde eyalet imamının adresine giden ekipler, burada 2'si hakkında yakalama kararı bulunan 4 bordo bereli askerin de bulunduğunu gördü. Operasyon düzenlendiği sırada hücre evinde bulundukları için kıskıvrak yakalanan bordo berelilerden Ali Kapucu'nun, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler'de darbeci general Semih Terzi'yi karşılayan sivil giyimli kişi olduğu tespit edildi.

GATA'YA GİDEN HELİKOPTERDE

Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından kayıplara karışan ÖKK personeli başçavuşlar Burak Keklik, Hasan Raşit Aktaş, İlhami Yıldız, Ali Kapucu ve beraberinde FETÖ abileri Zeki K.'nın gözaltına alındığı operasyonda Keklik ve Aktaş hakkında daha önce zaten yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Hainler arasındaki Ali Kapucu'nun ise darbeci Semih Terzi'yi öldüren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilişi sırasında orada olduğu, Halisdemir'in naaşını GATA'ya götüren helikoptere bindiği ve hastanede helikopterden indikten sonra firar ettiği öğrenildi.

TELEFONUNDA BYLOCK ÇIKTI

15 Temmuz FETÖ'cü cuntacıların darbe girişiminden sonra başarısız oldukları anlayan 4 bordo bereli firar etmişti. Polis, 'Beypazarı eyalet imamı' olduğu söylenen Zeki K.'yı yakalamak için operasyon düzenlediği evde, Zeki K. ile birlikte bu 4 haini de yakaladı. FETÖ'nün sözde 'eyalet imamı'nın cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock çıktı. Zeki K.'nın Bank Asya'da da hesabı olduğu belirlendi. Polis, özel eğitimli askerlerin hücre evinde siyasi suikast hazırlığındaki FETÖ üyeleri olabilecekleri üzerinde duruyor. AHABER

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