Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Turunç’un geçen yıl Yunanistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptı. Turunç’un kaçak girişi sırasında Bilgehan Karpat adlı kişi de yanında bulunuyordu. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın da Bilgehan Karpat olabileceğini belirtiyor

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE

Yakalanması için operasyonlar düzenlenen 43 yaşındaki Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanması için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduğunu da öğrenildi.