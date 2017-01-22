Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili en kapsamlı iddianame açıklandı. İddianameyi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu hazırladı. İddianamede, ByLock’la ilgili çarpıcı veriler yer aldı.

İşte iddianemede bulunan çarpıcı rakamlar...

* Bylock uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı: 215 bin 92

* Parolası çözümlenebilen kullanıcı sayısı: 184 bin 298

* Verilerdeki toplam e-posta içeriği: 3 milyon 158 bin 388

* Çözümlenen e-posta içeriği: 2 milyon 293 bin 518

* İddianamede örgüt üyelerimin Bylock içinde gruplar da oluşturduğu da belirtildi.



Buna göre;

* Toplam grup sayısı: 31 bin 886

* Toplam mesaj içeriği: 17 milyon 169 bin 632

* Çözümlenen mesaj içeriği: 15 milyon 520 bin 552

* En az bir kez mesaj atmış veya almış kişi sayısı: 60 bin 473

* Sesli görüşmeyi kullanan kişi sayısı: 78 bin 165

Savcılık, örgüte üyeliği gösteren en önemli karinenin ByLock olduğu saptamasını yaptı.

İddianamede "Bylock uygulamasının, global bir uygulama görünütüsü altında özel olarak FETÖ mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna varılmaktadır" denildi.

İddianamede "FETÖ üyeleri, 17-25 Aralık sürecinden sonra kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmaya başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Google’da ByLock aramalarının Eylül 2014'te tavan yaptığına dikkat çekildi.

Örgüt üyelerinin Bylock programında 38 hanelik şifreler kullandığı belirlendi.

İddianamede, Bylock'un indirilmesi değil, kullanılmasının dikkate alındığına özellikle vurgu yapıldı.