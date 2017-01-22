Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir. Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacaktır. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkan sağlanacaktır.



Pasaport yerine geçecek



Çipli kimlik kartları e pasaportlarda kullanılan teknikle üretilmiştir. Çipli Kimlik Kartının ön ve arka yüzünde yer alan bölgeler ile bölgeler içerisindeki bilgiler, Uluslarası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO International Civil Aviation Organization) ICAO 9303-3 standardına uygun şekildedir.T.C Kimlik Kartının arka yüzündeki MZR (Makine Okunabilir Alanı) alanı ve kart üzerindeki temassız yonga içeriğindeki bilgiler sayesinde kart seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir. Kart sahibi tarafından vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde T.C. Kimlik Kartı pasaport yerine geçerli seyahat belgesi olarak kullanılabilir.