Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü iş adamı Mustafa Koç, ölümünün birinci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Dedesi Vehbi Koç’un yanında yer alan kabri başında düzenlenen anma törenine, eşi Caroline Giraud Koç, kızları Esra ve Aylin Koç, annesi Çiğdem Meserretçioğlu (Simavi), babası Rahmi Koç, kardeşleri; Ömer ve Ali Koç, halası Semahat Arsel, İnan Kıraç, Kudret Önen, Levent Çakıroğlu ile Koç Holding çalışanları katıldı. Kur’an-ı kerim okunması ile başlayan anma töreninde Rahmi Koç, oğlu Mustafa Koç ve hayatını kaybeden aile üyeleri için dua etti.

Törenin ardından bir konuşma yapan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç’un yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiklerini belirterek, “Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük” dedi. Aradan geçen bir yılda Mustafa Koç’un düşüncelerinin, vizyonunun ve hayatlarına kattığı değerlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Çakıroğlu, “Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya ve ısıtmaya devam ediyor. Eminim ki yaptıklarımızla, topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur, gururlanırdı. Bizler Mustafa Bey’in de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum” diye konuştu.