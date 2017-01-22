Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın yemin törenine katıldıktan sonra Türk gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yeni yönetimde görev alacak başta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Savunma Bakanı James Mattis, Hazine ve Bayındırlık bakanları gibi birçok yeni bakanla tanıştığını aktaran Çavuşoğlu, “Çeşitli eyaletlerden valiler, senatörler ve kongre üyeleri ile görüştük. Senatör Lindsey Graham ile telefon görüşmesinde kendisine özellikle PKK ve PYD arasında bir fark olmadığını her platformda net şekilde dile getirdiği için teşekkür ettim. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm. Bir araya geldiğim bütün bakanlar ve diğer yetkililer, Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladı. Geçmiş dönemde bazı güven bunalımı, güven problemi ortaya çıkmıştı. Biz bunları yeni yönetimle aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

FETÖ İÇİN OLUMLU SİNYAL

Yemin töreninde FETÖ konusunu bütün detaylarıyla konuşmadıklarını, genel anlamda ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “FETÖ ile ilgili yeni yönetimin düşüncelerini biliyorsunuz. Seçim zamanında da gördük, bu görüşmelerimizde de aynı mesajları aldık. FETÖ’nin iadesi ile ilgili, nasıl bir örgüt olduğuna dair bilgiler verdik. Olumlu sinyaller aldık” ifadelerini kullandı. Yeni Başkan Trump’ın ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmasının konuşulduğu yönündeki soruya Çavuşoğlu, şöyle cevap verdi: Henüz Başkan’ın programı net değil ama Başkan’ın yakın ekibiyle yaptığımız görüşmelerde en kısa sürede iki başkanı bir araya getirmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduk. İki başkan bir araya gelecek, bir yol haritası belirleyeceğiz. İki başkanın bir araya gelmesinden sonra onların aldığı kararlar, verdikleri talimatlar neticesinde biz de bu yol haritasının uygulanması için çalışmaya devam edeceğiz.

İLK İŞ OBAMA'NIN İZLERİNİ SİLMEK

Gösterişli bir yemin töreniyle göreve başlayan Donald Trump, ilk iş gününe başladı. Oval Ofis’te başkan olarak geçirdiği ilk saatlerinde iki kararnameye imza atan Trump’ın, kamuoyunda “Obamacare” olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptalini öngören metni imzaladığı bildirildi. Beyaz Saray’dan yapılan bir diğer açıklamada ise Trump’ın, verdiği talimatla farklı bakanlık ve kurumlara atanan yeni isimler koltuklarına oturana kadar imza bekleyen tüm federal düzenlemelerin dondurulduğu bilgisi paylaşıldı. Trump’ın Kongre’de yemin ederek göreve başlamasının ardından Beyaz Saray’ın internet sitesi güncellendi. Siteye yeni yönetimin öncelikli politikalarına ilişkin bilgiler eklendi. Siteye, “Önce Amerika Enerji Planı”, “Önce Amerika Dış Politikası”, “İş İmkanlarını ve Büyümeyi Geri Getirmek”, “Ordumuzu Tekrar Güçlendirmek”, “Güvenlik Güçlerini Desteklemek” ve “Bütün Ameri İçin Yeni Ticari Anlaşmalar” başlıkları altında Trump yönetiminin önceliklerine ilişkin veriler eklendi. Obama yönetiminin politikaları siteden kaldırıldı ve “Küresel ısınma” bölümü de çıkarıldı. ABD Başkanlık Twitter resmî hesabı @potus da değiştirilerek Trump’ın fotoğrafı ve bilgileriyle güncellendi. Hesapta daha önce Obama tarafından yapılan paylaşımlar kaldırıldı. Beyaz Saray konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada, 20 Ocak’ta “@potus” hesabındaki tüm tweetlerin kaldırılarak ulusal arşive aktarılacağını duyurmuştu.