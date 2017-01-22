Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Anayasa değişikliği teklifi 339 milletvekilinin kabul oyu ile Meclis Genel Kurulunda yasalaştı. Şimdi tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan’ın teklifle ilgili kararını 26 Ocak’ta döneceği Afrika ziyareti sonrası vereceği belirtildi. TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak’ta başlayıp, Cumartesi sabahı sonuçlanan anayasa değişikliği teklifinin 13 günlük maratonunun son oylamasına 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı; 5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Böylelikle, anayasa değişiklikleri referanduma sunulması şartıyla kabul edilmiş oldu. Yeni paketle getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

∂ TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak

∂ Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, “Meclis araştırması”, “Genel görüşme”, “Meclis soruşturması” ve “Yazılı soru” yoluyla kullanacak

∂ Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek

∂ Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

∂ TBMM’nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak.

∂ Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 defa seçilebilecek.

∂ Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

∂ Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak.

∂ Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

∂ Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

∂ TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.

∂ TBMM cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek.

∂ Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.

Bu arada Meclis, anayasa değişikliği teklifinin son görüşmelerinde en yoğun günlerinden birini yaşadı. Görüşmeler süresince Meclisten ayrılmayan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste milletvekilleriyle sohbet etti, zaman zaman da makamlarında dinlendi. Başbakan Yıldırım, AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz’in kuliste dağıttığı sütü, güğümden bardaklara doldurarak milletvekillerine ikram etti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Meclis yönetimi önümüzdeki birkaç günlük sürede teknik incelemesini yaptıktan sonra teklifi Cumhurbaşkanına sunacak. 26 Ocak’a kadar sürecek Afrika turuna çıkan Erdoğan ise bu ziyaretten döner dönmez onaylasa bile teklifle ilgili referandum süreci en erken 27 Ocak Cuma günü başlayacak. Erdoğan 15 günlük inceleme sürecini kullanmadan, 1 Şubat’a kadar Anayasa paketini onaylarsa, (60 günlük süre nedeniyle) referandumun 2 Nisan’da yapılması gerekiyor. AK Parti ve YSK da 2 Nisan tarihine göre hazırlık yapıyor.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEBRİK

AK Partili milletvekilleri, oylama sonucunu ayakta alkışlayarak karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tebrik etti. Bahçeli, Anayasa değişikliklerinin kabul edilmesi ile ilgili, “Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır” dedi.