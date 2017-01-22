Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağış, anayasa değişiklik paketinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Güçlü, bölgesinin umudu, lideri ve etkili bir Türkiye ortaya çıkıyor. Bizdeki mevcut sistem parlamenter sistem değil aşure sistemidir. Atatürk dönemi örtülü başkanlık sistemiydi kimse buna itiraz edemez. İnönü’nün ilk dönemi de başkanlık sistemidir, sonradan sulandırılmıştır" dedi. FETÖ, PKK ve DEAŞ’ın aynı beyin tarafından yönetildiğinin altını çizen Bağış, “Kullandıkları kimyasal maddelere, kullandıkları silahlara, zamanlamalara bakıyorsunuz, böyle bir organizasyon ancak aşağılık aklın ürünü olabilir diyorsunuz” şeklinde konuştu.