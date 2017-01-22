Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK: 165 DEAŞ hedefi vuruldu, 11 terörist öldürüldü
22.01.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : deaş,
440158 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440158.aspx
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