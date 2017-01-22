Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19.00'daki karşılaşma sebebiyle Kadıköy'deki bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı nedeniyle saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağı'ndan, Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım) ve Bağdat Caddesi'nin (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım)."