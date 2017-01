Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenecek operasyon öncesinde Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ



Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Sulak Mahallesi'nde herhangi bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu kaydedildi.