Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yayınlar ele geçirildi. Aralarında terör örgütünün il yöneticilerinin de olduğu belirtilen şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Mersin'de DHKP-C operasyonu, çok sayıda gözaltı var
22.01.2017 - 14:59 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : mersin,dhkpc operasyonu,terör,
440225 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440225.aspx
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