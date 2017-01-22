Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yayınlar ele geçirildi. Aralarında terör örgütünün il yöneticilerinin de olduğu belirtilen şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.