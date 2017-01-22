Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun'un Alucra İlçesi Akçiçek Köyü'nde toprağa verildi.Dün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen, ardından da Giresun'un Alucra İlçesi Devlet Hastanesi morguna konulan uzman çavuş Emre Doruk'un cenazesi öğle saatlerinde Merkez Camisi'ne getirildi. Törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanı sıra Giresun Valisi Hasan Karahan, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, şehidin gözyaşı döken annesi Havva ve babası Hasan Doruk ile yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulundu.

BABASI GÖZÜNÜ BİR DAKİKA BİLE OLSUN AYIRMADI

Cenazede şehidin annesi Havva Doruk güçlükle ayakta dururken, gözünü bir saniye olsun tabutun üzerinden ayırmayan şehit babası Hasan Doruk'un ise metanetini koruyarak ağlamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlara alındı. Yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Doruk’un cenazesi, sloganlarla taşınan Türk bayrağı eşliğinde defnedilmek üzere Akçicek köyüne götürüldü. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş şehidin naaşına omuz verdi. Şehit Uzman Çavuş, köyünde toprağa verildi.

5 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLMUŞTU

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde önceki gün terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un da aralarında bulunduğu 5 uzman çavuş şehit olmuştu.