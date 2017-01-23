Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Külünk, “Avrupa ve FETÖ boş durmayacaktır. Gurbetçilerin referanduma katılımını düşük tutmak için ciddi hamleler yapacaklar” dedi. Türkiye karşıtlığı yapan Avrupa’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum sürecinden güçlü çıkmasından rahatsızlık duyacağını söyleyen Külünk, “Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İsveç, Türk vatandaşların referanduma gitmesini engellemek, katılımı düşük tutmak için ciddi hamleler yapabilir” dedi. Külünk “AB, Türkiye’nin Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bağını koparmasını istiyor. Avrupa’nın asimilasyon çabalarını güçlü Türkiye ile boşa çıkarabilecektir” diye konuştu. Külünk, darbe girişimi sonrası FETÖ’nün de referandum sürecinde boş durmayacağı söyledi. FETÖ’nün, Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı üzerinden algı operasyonlarına devam edeceğini söyleyen Külünk, hem Avrupa ülkelerinin hem de FETÖ’nün bu çabalarının boşa çıkarılması için Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına sandığa gitmeleri çağrısı yaptı. Külünk ayrıca, KHK ile adres değişikliği yapmayan 1 milyon gurbetçinin de oy kullanmasının önü açtıklarını sözlerine ekledi.