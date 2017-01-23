682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK sonrasında 2 Aralık 2016 tarihinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Erdal Çetinbaş meslekten ihraç edildi.
Hacıbektaş Kaymakamı ihraç edildi
23.01.2017 - 10:20 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yürürlüğe girmesiyle Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamı Erdal Çetinbaş, meslekten ihraç edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdal Çetinbaş,
440431 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440431.aspx
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