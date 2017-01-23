682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK sonrasında 2 Aralık 2016 tarihinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Erdal Çetinbaş meslekten ihraç edildi. 