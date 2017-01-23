Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Siverek ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.