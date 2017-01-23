Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Siverek ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
23.01.2017 - 10:38 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Siverek ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler : Şanlıurfa,
440451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440451.aspx
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