HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara'da talimatla ifade verdi. Hakkında mahkemenin zorla getirme kararı bulunan Önder, avukatı Kenan Maçoğlu ile Ankara Adliyesine geldi. Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine talimatla ifade veren Önder, daha sonra adliyeden ayrıldı.
Sırrı Süreyya Önder mahkemeye ifade verdi
23.01.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Milletvekili Önder, Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkındaki dava kapsamında Ankara'da talimatla ifade verdi
Etiketler : Sırrı Süreyya Önder,sırrı,haberler,
440484 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440484.aspx
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