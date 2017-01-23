Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Bakanlar kurulu toplantısı sona erdi
23.01.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Etiketler : binali yıldırım,bakanlar kurulu,ak parti,
440517 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440517.aspx
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