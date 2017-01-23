Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine dair karar 26 Ocak Perşembe günü saat 15.00'e ertelendi.

ÜÇ GÜN İÇİN ERTELENDİ

Yargıtay seviyesindeki yüksek mahkeme, bir hakimin kaza geçirmesi ve hakimlerin henüz kesin görüşlerini belirtmemeleri nedeniyle kararın üç gün için ertelendiğini açıkladı.

3 ASKERE İADE KARARI

Üç değişik mahkemenin baktığı davaların ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde 3 askerin iade edilmesine dair karar verilmişti.