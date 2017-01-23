Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Hint Okyanusu'na bakan giriş kapısının önünde Magufuli tarafından karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Magufuli'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Magufuli, yürüyerek Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bahçesinden içeri girdi.

Ellerinde Türkiye ve Tanzanya bayrakları taşıyan vatandaşlarca sevgi ve yerel dans gösterileriyle karşılanan Erdoğan, burada Magufuli ile karşılıklı "tamtam" adı verilen Afrika davulu çaldı.

Erdoğan ve Magufuli, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.