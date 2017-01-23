Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, "Demokrat ve istikrarlı bir Orta Doğu için Türkiye ile ABD'nin iyi ilişkilerinin iyi olmaması gibi bir seçenek olamaz. İyi olmak zorunda." dedi. Davis, göreve başlaması onuruna Türk Amerikan İş Adamları Derneğinin (TABA-AmCham) düzenlediği kahvaltıda soruları cevapladı.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump döneminde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nda (TTIP) Türkiye'nin durumuna ilişkin Davis, "Çok karmaşık ve çok yönlü bir konu... Tam olarak nasıl gelişeceğini bilmiyorum. Başkan Trump bir iş adamı. İnanıyorum ki ticaretin daha pratik yapılması konusunda, gümrük anlaşmalarında kendi bakış açısının etkisi olacaktır. Türk ve Amerikan ekonomilerinde karşılıklı sinerjiye dayalı adımların atılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE CEVAP

Davis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika gezisi öncesi düzenlediği basın toplantısındaki "Köprüler, demir yolları, vesaire... Ondan öte biz şu anda Orta Doğu'yu düşünüyoruz. Yani Trump'ın Orta Doğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Orta Doğu şu anda kaynıyor. Şu anda Orta Doğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki, bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir" şeklindeki sözlerini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Birleşik devletler son yıllarda Orta Doğu'yla ilgili oldukça proaktif ve yapıcı bir tutum içinde. Terörizmle mücadele için yoğun çalışmaları birçok noktada sürüyor. Bu doğrultuda Türkiye ve Amerika'nın çıkarları aynı. Orta Doğu karışık bir bölge ve burada iyi niyet oldukça önemli. Demokrat ve istikrarlı bir Orta Doğu için Türkiye ile ABD'nin iyi ilişkilerinin iyi olmaması gibi bir seçenek olamaz. İyi olmak zorunda. Sivil ve küresel bir Orta Doğu için… Amerika'nın Türkiye'nin çıkarlarını baltalayacak bir hedefinin olması düşüncesi doğru olamaz. Bizim Türkiye'yle ortak çıkarlarımız istikrar ve demokrasiden geçiyor. Amerikan dış politikası bu konuda Türkiye'yle oldukça yapıcı ilişkileri öngörüyor. Bunları duymak bizi derinden üzüyor. Biz bölgede yeni başlangıçlar arzu ediyoruz ve Amerika'nın burada ev ödevini çalışması gerektiğini de biliyoruz. "