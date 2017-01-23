Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınının soruşturması kapmasında askeri okullara öğrenci yerleştiren, askeri okul sorularını veren, aralarında "örgüt imamı", subay, astsubayların da bulunduğu 23'ü asker, 5'i askeri okul öğrencisi, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 13 sivilin bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce Elbistan merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.