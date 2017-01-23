Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi gazetede yayımlanan KHK ile Türkiye genelinde görevden ihraç edilen kamu görevlileri arasında 3 Kırşehirli görevlide bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 682, 683, 684 ve 685 sayılı kararnamelere göre Boztepe eski kaymakamı C.K., Sağlık görevlisi A.A., Kırşehir Valiliğinde görevli Ü.Y., kamu görevinden ihraç oldu.