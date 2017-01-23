Resmi gazetede yayımlanan KHK ile Türkiye genelinde görevden ihraç edilen kamu görevlileri arasında 3 Kırşehirli görevlide bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 682, 683, 684 ve 685 sayılı kararnamelere göre Boztepe eski kaymakamı C.K., Sağlık görevlisi A.A., Kırşehir Valiliğinde görevli Ü.Y., kamu görevinden ihraç oldu.
Kırşehir'de 3 kamu personeli ihraç edildi
23.01.2017 - 15:40 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OHAL kapsamında 4 kanun hükmünde kararname ile Kırşehir’den de 3 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi.
Etiketler : OHAL,kanun hükmünde kararname,Kırşehir,
440580 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440580.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER