Yeni KHK’ların bugün resmi gazetede yayımlanmasıyla 367 kişi görevinden ihraç edildi. Bingöl’de ihraç listesinde 5 isim yer aldı. Bunlardan birinin kaymakam adayı M.S., diğer 4’ünün ise teknisyen, veri hazırlama ve kontrol memuru olduğu öğrenildi.
Bingöl’de 5 kişi ihraç edildi
23.01.2017 - 16:55 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son çıkan Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Bingöl’de görev yapan biri kaymakam adayı 5 kişi görevden ihraç edildi.
Etiketler : bingöl,haberler,Kanun Hükmündeki Kararname,
440609 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440609.aspx
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